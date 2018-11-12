2018-11-12T08:50:33+03:00
Происшествия

Дорога из Энгельса в Саратов парализована пробкой

На мосту сломался автомобиль
Екатерина Семенова
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На мосту Саратов - Энгельс сломался авотмобильНа мосту Саратов - Энгельс сломался авотмобильФото: Александр Уриевский
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Утром в понедельник дорога из Энгельса в Саратов заблокирована пробкой.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», одной из причин затора является сломавшийся на мосту автомобиль ВАЗ-2106. ЧП случилось в районе пляжа.

Скрин Яндекс.Пробки

Скрин Яндекс.Пробки

При этом для движения в Саратов открыта только одна полоса, что усугубляет ситуацию. Скорость движения по улицам Лесозаводская и Трудовая не превышает 3 км/час.

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