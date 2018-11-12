Дорога из Энгельса в Саратов парализована пробкой
На мосту сломался автомобиль
На мосту Саратов - Энгельс сломался авотмобильФото: Александр Уриевский
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Утром в понедельник дорога из Энгельса в Саратов заблокирована пробкой.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», одной из причин затора является сломавшийся на мосту автомобиль ВАЗ-2106. ЧП случилось в районе пляжа.
Скрин Яндекс.Пробки
При этом для движения в Саратов открыта только одна полоса, что усугубляет ситуацию. Скорость движения по улицам Лесозаводская и Трудовая не превышает 3 км/час.