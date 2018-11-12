2018-11-12T08:49:21+03:00
Происшествия

В Саратове безработный украл презервативы и жвачку

Полиция поймала его и забрала добычу
Екатерина Семенова
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9 ноября в полицию Ленинского района Саратова поступило сообщение о краже из магазина на улице Деловая, 26.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, замдиректора торговой точки заявила, что преступление было совершено в 23:30.

Неизвестный мужчина попытался утащить из магазина презервативы и жевательную резинку Dirol. Сумма ущерба составила 816,22 рубля.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого безработного 27-летнего мужчину. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело.

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