В Саратове безработный украл презервативы и жвачку
Полиция поймала его и забрала добычу
Изменить размер текста:
9 ноября в полицию Ленинского района Саратова поступило сообщение о краже из магазина на улице Деловая, 26.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, замдиректора торговой точки заявила, что преступление было совершено в 23:30.
Неизвестный мужчина попытался утащить из магазина презервативы и жевательную резинку Dirol. Сумма ущерба составила 816,22 рубля.
Сотрудники полиции задержали ранее судимого безработного 27-летнего мужчину. Похищенное изъято.
Возбуждено уголовное дело.