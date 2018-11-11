Энергетики приступили к сварочным работам на ул. Трнавская

11 Нояб. 22:39 2018-11-11T22:39:41+03:00

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Специалисты Территориального управления по теплоснабжению в г. Балаково и центральной ремонтной службы начали монтаж нового участка теплотрассы по ул. Трнавская. Замене подлежит 2 метра трубопровода. В настоящее время ведутся сварочные работы. Ремонтные бригады обеспечены всеми необходимыми материалами и спецтехникой.

После завершения работ начнётся заполнение сети теплоносителем. И теплоснабжение объектов, которые запитаны от ЦТП-70, 71, 72 и 73 в 7-м микрорайоне, будет возобновлено.

Энергетики приносят свои извинения жителям г. Балаково за вынужденные неудобства. Работы ведутся в усиленном режиме для минимизирования срока ограничения теплоснабжения.

Напомним, что ранее после локализации поврежденного участка теплотрассы было восстановлено отопление в зонах ЦТП-49 и ЦТП-50 в 6-м микрорайоне города.