2018-11-11T20:21:23+03:00
Спорт

«Протон-Саратов» проиграл первый матч в Суперлиге

В составе команды лидировала Вера Костючек
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Саратовский волейбольный «Протон-Саратов» проиграл первый мачт Чемпионата России в суперлиге «Сахалину». Игра в Саратове завершилась со счетом 3:1 по партиям в пользу дальневосточной команды.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», волейболистки недопущенного к чемпионату «Протона», наблюдавшие матч с трибуны, покинули зал при счете 17:23 в четвертой партии.

Между тем зал ФОК «Звездный» был почти заполнен и болельщики активно поддерживали саратовскую команду. Одной из самых эффективных стала имеющая контракт с клубом "Протон-БАЭС" Вера Костючек.

На послематчевой пресс-конференции Анастасия Макарова заметила, что девочки старались, а ошибки бывают у всех». Руководство команды не смогло ответить, когда на площадку выйдут игроки «Протона», вместо которого в чемпионате выступает сейчас «Протон-Саратов». Старший тренер Сергей Юркин заметил, что «этим вопросом сейчас занимаются юристы и только они знают, когда девочки смогут выйти на площадку».

Екатерина Лазарева, капитан «Сахалина» отметила, что у волейболисток «Протона-Саратов» хорошая подача и поэтому сахалинки сегодня не всегда справлялись с приёмом.

Губернатор Радаев покинул матч сразу после его окончания, не дав шанса журналистам поинтересоваться его впечатлениями от игры новой команды.

"Протон-Саратов" взял одну партию из трех в матче с "Сахалином".

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