На Театральной площади Саратова состоялось автошоу [видео]

СЕГОДНЯ 17:59 2018-11-11T18:24:37+03:00

Изменить размер текста: A A

На Театральной площади Саратова состоялось автошоу и концерт.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мероприятие было посвящено 40-летию издания «Аргументы и Факты» в России.

Воспитанники юношеской автошколы «Орленок» состязались в умении делать «змейку», парковаться в бокс и проходить эстафету. Практически все участники-старшеклассники выполнили задания без ошибок и получили в награду дипломы.

Воспитанники автошколы "Орленок" получили дипломыФото: Екатерина Семенова

Победители фотоконкурса, который проходил под хештегом #аиф40лет, получили в подарок подписку на газету и сладкие призы от ГИБДД.

Победительница фотоконкурса получила подписку на газетуФото: Екатерина Семенова

Также были награждены победители автоквеста. Состязались три команды: «Рваный кед», «Черепашки» и «КСС». Лучше всех с вопросами справились участники «КСС», которые получили в подарок сертификат на 40 литров бензина. Также призы всем командам были вручены от партнеров — ГИБДД и ЖБК-3.

Награждение победителей автоквестаФото: Екатерина Семенова

Кроме этого, зрители смогли понаблюдать яркое выступление юных воспитанников автошколы «Орленок»: был продемонстрирован «полицейский разворот», имитирована автомобильная погоня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/677269" frameborder="0"></iframe> Автошоу на Театральной площади.

Один из юношей сумел выполнить упражнение «слепой водитель». Для этого лобовое стекло машины было закрыто плотной тканью, но Руслан по памяти сумел объехать все препятствия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/677270" frameborder="0"></iframe> По Театральной площади Саратова проехал "Слепой водитель".

В течении всего праздника на сцене выступали танцоры коллектива «Регион», певец Алексей Осеев и фольклорный ансамбль «Околица».

Ансамбль "Околица"Фото: Екатерина Семенова

За порядком следили сотрудники полиции, а также «скорая помощь» «Пульс-М».