2018-11-11T18:24:37+03:00
Общество

На Театральной площади Саратова состоялось автошоу [видео]

Победитель автоквеста получил 40 литров бензина
Екатерина Семенова
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В Саратове наградили победителей автоквестаВ Саратове наградили победителей автоквестаФото: Екатерина Семенова
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На Театральной площади Саратова состоялось автошоу и концерт.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мероприятие было посвящено 40-летию издания «Аргументы и Факты» в России.

Воспитанники юношеской автошколы «Орленок» состязались в умении делать «змейку», парковаться в бокс и проходить эстафету. Практически все участники-старшеклассники выполнили задания без ошибок и получили в награду дипломы.

Воспитанники автошколы "Орленок" получили дипломы Фото: Екатерина Семенова

Воспитанники автошколы "Орленок" получили дипломыФото: Екатерина Семенова

Победители фотоконкурса, который проходил под хештегом #аиф40лет, получили в подарок подписку на газету и сладкие призы от ГИБДД.

Победительница фотоконкурса получила подписку на газету Фото: Екатерина Семенова

Победительница фотоконкурса получила подписку на газетуФото: Екатерина Семенова

Также были награждены победители автоквеста. Состязались три команды: «Рваный кед», «Черепашки» и «КСС». Лучше всех с вопросами справились участники «КСС», которые получили в подарок сертификат на 40 литров бензина. Также призы всем командам были вручены от партнеров — ГИБДД и ЖБК-3.

Награждение победителей автоквеста Фото: Екатерина Семенова

Награждение победителей автоквестаФото: Екатерина Семенова

Кроме этого, зрители смогли понаблюдать яркое выступление юных воспитанников автошколы «Орленок»: был продемонстрирован «полицейский разворот», имитирована автомобильная погоня.

Автошоу на Театральной площади.

Один из юношей сумел выполнить упражнение «слепой водитель». Для этого лобовое стекло машины было закрыто плотной тканью, но Руслан по памяти сумел объехать все препятствия.

По Театральной площади Саратова проехал "Слепой водитель".

В течении всего праздника на сцене выступали танцоры коллектива «Регион», певец Алексей Осеев и фольклорный ансамбль «Околица».

Ансамбль "Околица" Фото: Екатерина Семенова

Ансамбль "Околица"Фото: Екатерина Семенова

За порядком следили сотрудники полиции, а также «скорая помощь» «Пульс-М».

За безопасностью следила полиция и врачи "Пульс-М" Фото: Екатерина Семенова

За безопасностью следила полиция и врачи "Пульс-М"Фото: Екатерина Семенова

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