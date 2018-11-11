На первый матч «Протона-Саратов» приехал губернатор Радаев и мэр Исаев

СЕГОДНЯ 17:44 2018-11-11T18:05:59+03:00

Стартовал первый мачт новой команды в Саратове

Волейболистки недопущенного к чемпионату «Протона» наблюдают за игрой с трибуны

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В Саратове стартовал первый матч Суперлиги по волейболу среди женщин сезона 2018-2019. Новая команда «Протон-Саратов», чей состав стал известен лишь за два дня до игры, принимает «Сахалин».

На игру новой, созданной с нуля команды прибыл губернатор Валерий Радаев в сопровождении мэра Саратова Михаила Исаева и председателя волейбольной федерации Анатолия Годаля, а также министра спорта Александра Абросимова.

Губернатор и мэр посетили матч

Под руководством главного тренера Юрия Маричева на площадку перед началом игры вышли 7 волейболисток:

Вера Костючек, Ксения Меньщикова, Валерия Фадеева, Екатерина Ермолова, Анастасия Маркова - капитан команды, Амага Джиоева, Татьяна Краснова (в темно-синей форме)

"Протон-Саратов" состоит сегодня из семи игроков

На трибунах много болельщиков, разбавленных сотрудниками полиции.

Также на трибуне корреспондент «КП-Саратов» заметил волейболисток команды «Протон», которую не допустили к Чемпионату из-за отсутствия подписей регионального министра спорта и председателя региональной федерации волейбола в заявке команды.

Игроки недопущенного к чемпионату "Протона" наблюдают со стороны

Первую партию матча волейболистки «Протон-Саратов» проиграли со счетом 17:25. Вторая завершилась с меньшим премуществом гостей - 23:25. Однако, как сообщил корреспондент «КП-Саратов», после нее некоторые болельщики стали покидать зал.