2018-11-11T16:45:40+03:00
Происшествия

Энергетики включили в работу центральные тепловые пункты 49 и 50

В 12 домах восстановлено теплоснабжение
Екатерина Семенова
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Специалисты Территориального управления по теплоснабжению в г. Балаково и центральной ремонтной службы продолжают работать над устранением повреждения трубопровода на ул. Трнавская. Уже локализован дефектный участок теплотрассы. Это позволило возобновить работу ЦТП-49 и 50 в 6-м микрорайоне и восстановить теплоснабжение 12 многоквартирных домов.

В настоящее время 15 специалистов ведут земляные работы на месте повреждения теплотрассы. Они обеспечены всеми материалами и техникой, необходимыми для ремонта.

Планируется, что повреждение на трубопроводе будет устранено сегодня.

Энергетики приносят извинения за временные неудобства.

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