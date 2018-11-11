Три человека погибли в машине с саратовскими номерами под Волгоградом

СЕГОДНЯ 16:38 2018-11-11T16:41:09+03:00

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Сегодня утром, 11 ноября, в Волгоградской области три человека погибли, один попал в реанимацию после опрокидывания машины с номерами Саратовской области.

ДТП произошло в 7.45 в двух километрах от города Жирновск. ВАЗ-2114 двигался со стороны села Медведицкое к городу, когда слетел в кювет с противоположной стороны дороги и опрокинулся.

Три человека – двое мужчин и женщина погибли на месте, еще одна пассажирка авто госпитализирована в реанимацию. Об этом сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Причины аварии и личности погибших устанавливаются.