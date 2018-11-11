На Вольском тракте лоб в лоб столкнулись «КамАЗ» и легковушка
Водителя Opel Astra доставили в больницу с различными травмами
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На Вольском тракте, около поворота на Шевыревку, сегодня, 11 ноября, лоб в лоб столкнулись ассенизаторский «КамАЗ» и Opel Astra.
- Водителя легковушки доставили в больницу на карете Центра медицины катастроф с различными травмами, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
На месте аварии также работают пожарные, облспас, «скорая» и ГИБДД. Степень вины водителей устанавливается.