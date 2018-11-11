На Вольском тракте лоб в лоб столкнулись «КамАЗ» и легковушка

СЕГОДНЯ 12:49 2018-11-11T12:49:59+03:00

Водителя Opel Astra доставили в больницу с различными травмами

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На Вольском тракте, около поворота на Шевыревку, сегодня, 11 ноября, лоб в лоб столкнулись ассенизаторский «КамАЗ» и Opel Astra.

- Водителя легковушки доставили в больницу на карете Центра медицины катастроф с различными травмами, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

На месте аварии также работают пожарные, облспас, «скорая» и ГИБДД. Степень вины водителей устанавливается.