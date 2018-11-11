2018-11-11T12:49:59+03:00
Происшествия

На Вольском тракте лоб в лоб столкнулись «КамАЗ» и легковушка

Водителя Opel Astra доставили в больницу с различными травмами
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Вольском тракте, около поворота на Шевыревку, сегодня, 11 ноября, лоб в лоб столкнулись ассенизаторский «КамАЗ» и Opel Astra.

- Водителя легковушки доставили в больницу на карете Центра медицины катастроф с различными травмами, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

На месте аварии также работают пожарные, облспас, «скорая» и ГИБДД. Степень вины водителей устанавливается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Театральной площади Саратова состоялось автошоу [видео]
На первый матч «Протона-Саратов» приехал губернатор Радаев и мэр Исаев
Энергетики включили в работу центральные тепловые пункты 49 и 50
Три человека погибли в машине с саратовскими номерами под Волгоградом
В Заводском в Саратове отключили воду
Саратовцы празднуют 40-летие «АиФ» на Театральной площади
Депутат гордумы Саратова напомнил о себе избирателям, победив в чемпионском бою
Саратовский минфин погасил госдолг области на 100 млн рублей
В Саратове отключили воду шести домам
Студентам саратовского института госслужбы показали работу мусороперерабатывающего комплекса
В Саратовской области год искали мужчину и нашли живым
Саратовский «Автодор» принял кадровое решение после домашнего поражения
На Посадского в Саратове сгорел расселенный дом
Водители иномарки и ВАЗ-2114 пострадали в результате ДТП в центре Саратова