Саратовцы празднуют 40-летие «АиФ» на Театральной площади

СЕГОДНЯ 12:33 2018-11-11T17:16:58+03:00

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В Саратове сегодня, 11 ноября, проходит празднование 40-летия еженедельника «АиФ». Для гостей и участников приготовили автошоу и автопробег на Театральной площади. На мероприятии также звучат песни советских лет, поет Алексей Осеев.

Поет Алексей ОсеевФото: Екатерина Семенова

Фото: Екатерина Семенова

На празднование также пришел депутат облдумы Николай Семенец. На главной сцене он вручил приветственный адрес и букет цветов, а также сказал, что догнать «АиФ» и сравниться с изданием очень трудно, так как у них есть свой бренд и стиль.

- Я вхожу в число читателей. От Союза дорожников, транспортников области и как рядовой читатель поздравляю, — сказал Семенец.

Стоит отметить, что все желающие могут получить призы от «Аргументов и Фактов», поучаствовав в фотоконкурсе. Нужно сфотографироваться на фоне баннеров «АиФ» с хештегом #аиф40лет.

- За свои 40 лет издание «АиФ» стало не только авторитетным, но и вошло в книгу рекордов Гиннеса как самое массовое по стране. Читатели доверяют, не случайно АиФ пишет про все новшества в законодательстве. Это традиция — начинать утро с газеты, — сказала генеральный директор холдинга «Волга-Медиа», представляющее издание «Аргументы и Факты» в Саратове, Мария Усова.

Издание основано на вопросах читателей. По словам Марии Усовой, на них отвечают министры и ответственные лица. Пробиться в кабинет людям часто бывает невозможно, а в газете можно получить ответы на интересующие вопросы.

- Многие говорят, что газеты умирают, уменьшаются тиражи, но я категорически не согласен. Короткие новости в интернете не удовлетворяют читателей. К этому приходят постепенно, — сказал главный редактор газеты «Аргументы и Факты» в Саратове Алексей Молчанов.

Главный редактор газеты «Аргументы и Факты» в Саратове Алексей МолчановФото: Екатерина Семенова

Он пожелал читателям в эту юбилейную дату как можно дольше оставаться с еженедельником. По его словам, редакция газеты всегда старается удивить читателя..