Депутат гордумы Саратова напомнил о себе избирателям, победив в чемпионском бою

СЕГОДНЯ 11:21 2018-11-11T12:13:55+03:00

Артем Чеботарев выиграл в поединке за чемпионство по боксу по версии WBO

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Накануне вечером, 10 ноября, саратовский боксер Артем Чеботарев, являющий также депутатом городской думы, выиграл чемпионский поединок по версии WBO Intercontinental в среднем весе у аргентинца Хавьера Франсиско Масиеля. Бой проходил в Екатеринбурге, длился все десять раундов, по итогам которых судьи отдали победу Чеботареву.

30-летний саратовский депутат таким образом одержал уже шестую победу подряд на профессиональном ринге.

- Через 2-3 победных боя я могу претендовать на бой за титул чемпиона мира. Я чувствую, что для этого у меня есть силы, — заявил Артем Чеботарев после победы.

Чеботарев – бронзовый призер чемпионата мира 2013 года и чемпион Европы 2010 года. Также боксер четыре раза выигрывал первенство России среди любителей.

В 2016 году выступал на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где проиграл в первом же бою. После этого он принял решение перейти в профессионалы. Теперь в его послужном списке Чеботарева шесть побед (четыре нокаутом, — прим.ред.), и ни единого поражения.

Почти 37 тыс. избирателей округа №12 в Саратове (Ленинский район), которые наконец полностью вошли в отопительный сезон, тоже смогли порадоваться за своего представителя в городской думе. Его спортивные достижения напоминают людям, что у них есть свой депутат.