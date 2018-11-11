2018-11-11T10:51:57+03:00
Общество

Саратовский минфин погасил госдолг области на 100 млн рублей

Теперь он не 50,3 млрд рублей, а 50,2
Ольга Муравлёва
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Государственный долг Саратовской области снизился на 100 млн рублей. Министерство финансов региона частично погасило банковский кредит на эту сумму 9 ноября, в пятницу.

- Долг сокращен с 50,3 млрд рублей до 50,2, — сообщает областной минфин.

В министерстве также отметили, что экономия расходов на обслуживание долга из-за досрочного погашения составит порядка 0,5 млн рублей.

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