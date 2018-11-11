2018-11-11T10:19:44+03:00
Общество

Студентам саратовского института госслужбы показали работу мусороперерабатывающего комплекса

Они ознакомились со всем циклом, который проходят отходы во время экологически безопасного обращения
Ольга Муравлёва
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Студенты Поволжского института управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС побывали на экскурсии в энгельсском «Экотехнопарке». Мероприятие прошло в рамках программы экологического просвещения, которое реализует АО «Управление отходами».

Ребятам на экскурсии показали, какой цикл проходят отходы во время экологически безопасного обращения: от мусорного бака до склада готовой продукции. В первую очередь отходы обезвреживаются. Весь объем отправляется на экологически безопасную обработку и сортировку. Из всего потока отбирают ло 20 видов вторичных материальных ресурсов. То, что органично, отправляется на захоронение на межмуниципальные полигоны, обеспечивающие защиту окружающей среды от фильтратов и свалочного газа.

Кроме того, студенты ознакомились с системой мусороперегрузочных станций, которые доставляют ТКО даже с самых отдаленных территорий области на МПК.

- В повседневной жизни мы активно пользуемся искусственно синтезированными материалами, которые разлагаются сотни лет, выделяя множество токсичных веществ. На обычных свалках фильтраты просачиваются в почву и грунтовые воды. Не стоит думать, что, если вы не видите свалку — она не приносит вреда вашему здоровью. Именно поэтому в новую коммунальную услугу входит не только вывоз коммунальных отходов, но и обезвреживание, сортировка, экологически безопасное захоронение. Все вторсырье отправляется конечному производителю, то из чего уже нельзя изготовить новую продукцию уплотняется и захоранивается, — сказал начальник производственного участка АО «Управление отходами» в Энгельсе Александр Русаков.

Также студентов позвали пройти практику на этом предприятии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Театральной площади Саратова состоялось автошоу [видео]
На первый матч «Протона-Саратов» приехал губернатор Радаев и мэр Исаев
Энергетики включили в работу центральные тепловые пункты 49 и 50
Три человека погибли в машине с саратовскими номерами под Волгоградом
В Заводском в Саратове отключили воду
На Вольском тракте лоб в лоб столкнулись «КамАЗ» и легковушка
Саратовцы празднуют 40-летие «АиФ» на Театральной площади
Депутат гордумы Саратова напомнил о себе избирателям, победив в чемпионском бою
Саратовский минфин погасил госдолг области на 100 млн рублей
В Саратове отключили воду шести домам
В Саратовской области год искали мужчину и нашли живым
Саратовский «Автодор» принял кадровое решение после домашнего поражения
На Посадского в Саратове сгорел расселенный дом
Водители иномарки и ВАЗ-2114 пострадали в результате ДТП в центре Саратова