Студентам саратовского института госслужбы показали работу мусороперерабатывающего комплекса

СЕГОДНЯ 10:18 2018-11-11T10:19:44+03:00

Они ознакомились со всем циклом, который проходят отходы во время экологически безопасного обращения

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Студенты Поволжского института управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС побывали на экскурсии в энгельсском «Экотехнопарке». Мероприятие прошло в рамках программы экологического просвещения, которое реализует АО «Управление отходами».

Ребятам на экскурсии показали, какой цикл проходят отходы во время экологически безопасного обращения: от мусорного бака до склада готовой продукции. В первую очередь отходы обезвреживаются. Весь объем отправляется на экологически безопасную обработку и сортировку. Из всего потока отбирают ло 20 видов вторичных материальных ресурсов. То, что органично, отправляется на захоронение на межмуниципальные полигоны, обеспечивающие защиту окружающей среды от фильтратов и свалочного газа.

Кроме того, студенты ознакомились с системой мусороперегрузочных станций, которые доставляют ТКО даже с самых отдаленных территорий области на МПК.

- В повседневной жизни мы активно пользуемся искусственно синтезированными материалами, которые разлагаются сотни лет, выделяя множество токсичных веществ. На обычных свалках фильтраты просачиваются в почву и грунтовые воды. Не стоит думать, что, если вы не видите свалку — она не приносит вреда вашему здоровью. Именно поэтому в новую коммунальную услугу входит не только вывоз коммунальных отходов, но и обезвреживание, сортировка, экологически безопасное захоронение. Все вторсырье отправляется конечному производителю, то из чего уже нельзя изготовить новую продукцию уплотняется и захоранивается, — сказал начальник производственного участка АО «Управление отходами» в Энгельсе Александр Русаков.

Также студентов позвали пройти практику на этом предприятии.