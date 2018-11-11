2018-11-11T09:51:43+03:00
Спорт

Саратовский «Автодор» принял кадровое решение после домашнего поражения

Маккензи Мур был уволен сразу после поражения от «Цмоки-Минск»
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После отданной домашней победы гостям из Белоруссии руководство «Автодора» приняло первое кадровое решение. На официальном сайте команды появилась информация о расторжении контракта с американским баскетболистом Маккензи Муром. В игре с «Цмоки-Минск» 26-летний защитник набрал 11 очков.

Как утверждается в сообщении, прекращение договора произошло по взаимному согласию. Сразу после матча Мур покинул Саратов, судя по фото в его «Инстаграме».

Свое решение прокомментировал сам президент «Автодора» Владимир Родионов. Он заметил, что стоил Мур немало, но пользы на эти деньги для клуба не приносил.

- Мур — высокобюджетный для «Автодора» баскетболист. Он к сожалению, не оправдал тех больших ожиданий, которые мы на него возлагали. Благодарим его за сотрудничество и желаем удачи в другом клубе. В настоящее время ведем активную работу на трансферном рынке с целью укрепления состава, — заявил Родионов.

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