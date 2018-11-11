Водители иномарки и ВАЗ-2114 пострадали в результате ДТП в центре Саратова

СЕГОДНЯ 09:22 2018-11-11T09:22:03+03:00

Предполагается, что мужчина на Kia не предоставил преимущество проезда «четырнадцатой»

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В Саратове сегодня ночью, 11 ноября, случилось ДТП, в котором есть пострадавшие.

- Авария произошла на Вольской/Большой Казачьей. Предполагается, что мужчина за рулем Kia не предоставил преимущество проезда «четырнадцатой», двигающейся по главной, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

В результате пострадали оба водителя. Врачи Центра медицины катастроф оказали им первую помощь, от госпитализации они отказались.

Обстоятельства ДТП устанавливают инспекторы ДПС.