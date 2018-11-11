На выезде из Саратова автомобиль с тремя детьми разбился о грузовик

СЕГОДНЯ 09:19 2018-11-11T09:49:30+03:00

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Вечером 10 ноября, около 22:20, на выезде из Саратова случилось ДТП, в котором пострадали несколько человек, в том числе дети.

На трассе возле поворота на поселок Дубки «Лада Ларгус» врезалась в грузовик.

По данным МЧС, в аварии пострадал один человек – 47-летний водитель легковушки. Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в машине находились также три девочки семи, девяти и 17 лет. Все они госпитализированы с различными травмами, так как, по предварительным данным, не были пристегнуты ремнями безопасности.

Обстоятельства аварии сейчас уточняются. Предполагается, что водитель «Лады» просто не заметил грузовик, стоявший без габаритных огней у края дороги.