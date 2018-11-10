2018-11-10T15:13:48+03:00
Общество

Комитет ГД одобрил поправки Володина о строительстве соцобъектов в Саратове

Город может получить средства на школу и детсад в микрорайоне «Звезда»
Екатерина Семенова
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Инициированные Володиным поправки в бюджет, касающиеся строительства социальных объектов Саратовской области, одобрил профильный Комитет ГД.

В пятницу Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам поддержал внесенные Правительством поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2019-й и плановый период 2020 и 2021 годов, направленные на финансирование строительства ряда социальных объектов в Саратовской области.

- Инициатором этих поправок выступил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Поправками предлагается направить из федерального бюджета 776,2 миллиона рублей на строительство школы на 825 мест и 123 миллиона рублей на строительство детского сада на 160 мест в микрорайоне «Звезда» города Саратова, — сообщил источник в окружении Председателя нижней палаты парламента. — Финансирование также будет выделено в период 2019-2021 гг. на обустройство набережной и на строительство современного онкологического центра в Саратове.

Напомним, жители микрорайона «Звезда» обратились к Вячеславу Володину с просьбой помочь в решении вопроса строительства двух социальных объектов — школы и детского сада. Сегодня детей приходится возить на учебу в близлежащие микрорайоны города.

Современный высокотехнологичный онкоцентр и благоустроенную набережную также давно ждут люди.

Если Госдума примет бюджет с данными поправками, это даст возможность начать реализацию всех этих проектов уже в следующем году.

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