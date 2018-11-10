2018-11-10T14:21:50+03:00
Происшествия

В Саратове росгвардейцы и случайные водители задержали грабителей таксиста

Злоумышленники порвали куртку таксисту и отняли телефон
Тимур Гадеев
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Накануне примерно в 9 часов вечера к проезжавшему по проспекту 50 лет Октября наряду вневедомственной охраны Ленинского района Саратова обратился 49-летний водитель такси.

- Со слов потерпевшего, в его машине ехали двое выпивших мужчин, которые затеяли ссору, порвали ему куртку, нанесли телесные повреждения и похитили сотовый телефон. На помощь таксисту пришли водители проезжавших мимо машин, которые не дали подозреваемым покинуть место происшествия, – рассказали «КП Саратов» в областном управлении Росгвардии.

Подоспевшими сотрудниками Росгвардии оба подозреваемых были задержаны. Ими оказались жители Октябрьского района Саратова: 26-летний ранее судимый, в том числе за кражу и грабеж и 28-летний, ранее судимый за кражу, грабеж, разбой, угон и незаконный оборот наркотиков гражданин. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, задержанные переданы сотрудникам полиции.

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