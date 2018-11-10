2018-11-10T13:57:18+03:00
Общество

В Саратове проходит конференция «Единой России»

Из политсовета исключили Андрея Беликова
Екатерина Семенова
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В Саратове сегодня состоялась конференция реготделения «Единой России».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мероприятие прошло в парке «Россия — моя история».

На конференции было озвучено, что сейчас в партии зарегистрировано 46,8 тыс. членов. При этом около 2 тысяч человек вышли из состава ЕР, а около тысячи — вошли. По словам секретаря регионального отделения Ивана Кузьмина, важно не количество, а качество.

Один из единоросов, директор Социально-экономического института РЭУ имени Плеханова Сергей Наумов считает, что появилась тенденция к потере доверия к партии со стороны граждан, но в целом ЕР сохраняет лидерство и люди остаются лояльны к действующей власти. Он также заявил о необходимости обновления политической элиты.

Депутат Областной думы Леонид Писной напомнил, что в отношении членов партии с начала года возбуждены 24 уголовных дела.

На этой же конференции политсовет принял решение исключить нескольких человек из своих рядов. В частности, Андрея Беликова, директора «Автокомбината №2», которого обвиняют в коммерческом подкупе.

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