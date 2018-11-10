«Ничего личного» о складах Рейнеке: Желающие отжать площадку не скупятся
Телеграм-канал «Ничего личного» рассказал о продолжающихся медиа-атаках на депутата Государственной Думы Николая Панкова.
Напомним, Николай Панков призвал сохранить памятник архитектуры регионального значения — провиантские склады Рейнеке — и его территорию, не допустив застройки. Депутата поддержали саратовские общественники, архитекторы, историки.
- А ставки вокруг истории со складами Рейнеке повышаются!
Желающие отжать площадку в центре Саратова не скупятся и продолжают заказывать нелепые материалы в федеральных телеканалах.
Панков говорит о необходимости защитить памятник архитектуры, заняться его реконструкцией и приведением в порядок площадки.
Тут же пытаются провести мысль, о том что Панков мешает этим процессам. Смешно и не профессионально. Неудачная попытка назвать белое черным. Типичная заказуха, никакой реально убедительной фактуры.
Кто еще окажется на «темной стороне»? Местные власти пока что в зоне «серой турбулентности», — сообщает телеграм-канал «Ничего личного».
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