«Ничего личного» о складах Рейнеке: Желающие отжать площадку не скупятся

СЕГОДНЯ 13:02 2018-11-10T13:11:50+03:00

В СМИ продолжаются нападки на депутата Госдумы Николая Панкова

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Телеграм-канал «Ничего личного» рассказал о продолжающихся медиа-атаках на депутата Государственной Думы Николая Панкова.

Напомним, Николай Панков призвал сохранить памятник архитектуры регионального значения — провиантские склады Рейнеке — и его территорию, не допустив застройки. Депутата поддержали саратовские общественники, архитекторы, историки.

- А ставки вокруг истории со складами Рейнеке повышаются!

Желающие отжать площадку в центре Саратова не скупятся и продолжают заказывать нелепые материалы в федеральных телеканалах.

Панков говорит о необходимости защитить памятник архитектуры, заняться его реконструкцией и приведением в порядок площадки.

Тут же пытаются провести мысль, о том что Панков мешает этим процессам. Смешно и не профессионально. Неудачная попытка назвать белое черным. Типичная заказуха, никакой реально убедительной фактуры.

Кто еще окажется на «темной стороне»? Местные власти пока что в зоне «серой турбулентности», — сообщает телеграм-канал «Ничего личного».

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