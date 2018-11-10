В лесу под Саратовом потерялся 74-летний грибник

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-10T12:00:00+03:00

Полицейские сумели его найти и доставить домой

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Полицейские Саратовской области спасли заблудившегося грибника.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, 74-летний мужзчина потерялся в лесу Татищевского района.

Около 9 часов вечера сообщение об этом поступило в полицию и был немедленно сформирован спасательный отряд. Пенсионер по телефону сообщало приметных ориентирах и через некоторое время был обнаружен.

Мужчина не пострадал и был отправлен домой.

Полиция просит граждан быть бдительнее, сообщать родственникам о своих намерениях отправиться в лес, иметь при себе запас воды, пищи и заряженный телефон.