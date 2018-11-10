В Энгельсе водитель сбил пешехода на переходе и скрылся
Пострадавшего с травмами госпитализировали
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В Энгельсе накануне вечером, на улице Строителей неустановленный водитель сбил 20-летнего мужчину на пешеходном переходе и скрылся.
В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в лечебное учреждение, назначено амбулаторное лечение
- В результате наезда пешеход с травмами доставлен в лечебное учреждение, назначено амбулаторное лечение, – рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
Водитель который скрылся с места наезда, и не оказал помощь пострадавшему, разыскивается.