2018-11-10T11:45:47+03:00
Происшествия

В Энгельсе водитель сбил пешехода на переходе и скрылся

Пострадавшего с травмами госпитализировали
Тимур Гадеев
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В Энгельсе накануне вечером, на улице Строителей неустановленный водитель сбил 20-летнего мужчину на пешеходном переходе и скрылся.

В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в лечебное учреждение, назначено амбулаторное лечение

- В результате наезда пешеход с травмами доставлен в лечебное учреждение, назначено амбулаторное лечение, – рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Водитель который скрылся с места наезда, и не оказал помощь пострадавшему, разыскивается.

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