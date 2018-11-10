В Балаково арестован крупный наркоторговец
По факту сбыта наркотических веществ возбуждено уголовное дело
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9 ноября балаковские наркополицейские задержали крупного сбытчика гашиша и амфетамина. Подозреваемый передвигался по городу на дорогостоящем кроссовере Nissan Qashqai.
- В ходе досмотра автомобиля обнаружены и изъяты вещества, которые в ходе исследования оказались амфетамином массой 1,67 грамм и гашишем весом 51,25 граммов, - рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
Подозреваемый арестован, по факту сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело.