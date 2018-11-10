Audi выехала на красный свет и врезалась в «Ладу Приору»
В ДТП пострадал 11-летний ребенок
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Накануне в Кировском районе, по улице Московская у дома №158, 21-летний водитель Audi выехал на красный сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «Лада Приора» под управлением 36-летнего водителя.
- В результате ДТП пострадал 11-летний пассажир «Лады», который с травмами был госпитализирован, где ему было назначено амбулаторное лечение, - рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД по Саратовской области.
Обстоятельства происшествия выясняются.