2018-11-10T15:42:01+03:00
Происшествия

Audi выехала на красный свет и врезалась в «Ладу Приору»

В ДТП пострадал 11-летний ребенок
Тимур Гадеев
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Накануне в Кировском районе, по улице Московская у дома №158, 21-летний водитель Audi выехал на красный сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «Лада Приора» под управлением 36-летнего водителя.

- В результате ДТП пострадал 11-летний пассажир «Лады», который с травмами был госпитализирован, где ему было назначено амбулаторное лечение, - рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД по Саратовской области.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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