В Татищевском районе в аварии погиб водитель «Лада Гранта»

СЕГОДНЯ 09:21 2018-11-10T10:11:25+03:00

Второй участник ДТП отделался ссадинами и ушибами

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Накануне в 17:40 на автодороге Нижний Новгород - Саратов 22-летний водитель «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Opel под управлением 48-летнего водителя.

- В результате столкновения водитель «Лада Гранта» получил травмы не совместимые с жизнью и погиб до приезда медиков «скорой помощи», – рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД по Саратовской области.

Второму участнику ДТП медицинскую помощь оказали на месте и назначили амбулаторное лечение.