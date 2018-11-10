В Марксе собутыльник угнал машину и попал в ДТП

СЕГОДНЯ 09:08 2018-11-10T09:16:47+03:00

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В Марксе от 52-летнего мужчины поступило заявление в полицию об угоне автомобиля.

- Согласно материалам дела потерпевший распивал со своим 30-летним знакомым спиртные напитки. После этого знакомый завладел его автомобилем и попал в ДТП, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД.

Полицейские задержали угонщика после того, как тот совершил аварию. Ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.