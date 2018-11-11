2018-11-11T09:09:38+03:00
Экономика

Экспорт зерна из Саратовской области вырос в 1,3 раза

Саратовскую пшеницу закупает Иран и Саудовская Аравия
Екатерина Семенова
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Россельхознадзор по Саратовской области подвел итоги уборочной кампании 2018 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве,аграрии региона собрали 3,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Подсолнечника было собрано 1,3 млн тонн.

На экспорт было отправлено 813,4 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, что в 1,3 раза больше, чем в прошлом году.

Пшеницу, ячмень и кукурузу традиционно вывозят в Азербайджан, Грузию, Литву, Латвию, Беларусь, Казахстан, Иран, Саудовскую Аравию. Просо, рожь, овес из Саратовской области закупают Грузия, Латвия, Пакистан, Южная Америка. Лен, сафлор, подсолнечник отправляется в Латвию, Германию, Нидерланды, Бельгию, Чехию, Польшу.

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