Панков: По просьбе жителей Володин отстаивает финансирование важных объектов для области

СЕГОДНЯ 09:46 2018-11-10T09:46:21+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал очередной пост в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Финансирование ряда объектов в нашей области, о которых говорил Володин, прошли профильные и бюджетный комитеты. И уже на следующей неделе выносятся на думу. Это набережная в Саратове. Объект, который мог бы финансироваться в этом году, был снят из-за отсутствия проектно-сметной документации. И вот пришлось в виде поправки спикеру вновь отстаивать его в бюджете. Объездная дорога вокруг станции Сенная. Объект, который повысит безопасность жителей Вольского района. Сбережет не только их время, но и здоровье и даже жизни. Из-за большого скопления машин бывали и ДТП со смертельным исходом. И еще одно обещание, данное людям — это строительство школы и детского сада в микрорайоне «Звезда» Кировского района. Все объекты Володин внес на рассмотрение по просьбе наших жителей. Немаловажно, что каждый шаг по реализации его проектов тоже будет обсуждаться с людьми — с общественными советами. Так Володин поступает всегда. И люди знают, что всегда могут получить поддержку с его стороны и сами участвовать в создании важных для них объектов. И говорят ему спасибо за решение своих проблем.

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