Михаил Исаев поручил разобраться в ситуации с грубым обращением с детьми в садике

СЕГОДНЯ 11:16 2018-11-10T11:16:20+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев прокомментировал случай в детском саду №220 Заводского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, ранее родители воспитанников этого садика заявляли о грубом обращении одной из воспитательниц с детьми.

- Среди жителей города и в СМИ активно обсуждается ситуация, произошедшая в детском саду №220. Негодование вызвало обращение родителей о возможном жестоком обращении старшего воспитателя с их ребенком, доказательством которого является аудиозапись на диктофон, по которой крайне сложно обрисовать картину происходящего.

Данный инцидент не доказан, необходимо более подробное разбирательство. В любом случае, подобное обращение с детьми не может иметь место в нашем городе. Наличие подтвержденного факта морального давления на ребенка путем откровенной ругани — это бесспорно повод для отстранения педагога от должности. Такое поведение в принципе недопустимо ни для кого.

Материалы по данной ситуации направлены в органы внутренних дел, и при подтверждении указанного факта будут приняты жесткие меры согласно букве закона.

В связи со сложившейся ситуацией мной поручено заместителю главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере Наталии Леонтьевой провести тщательную работу во всех образовательных учреждениях города, уделяя особое внимание детским садам, дабы пресечь возникновение аналогичных ситуаций, — заявил Михаил Исаев.