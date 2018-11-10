2018-11-10T08:01:59+03:00
Общество

В Саратовской области суббота будет холодной и ветреной

Также возможен мокрый снег
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

10 ноября, в субботу, на территории Саратоской области ожидается пасмурная погода с прояснениями.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси.

Также вероятен слабый туман. Ветер будет деть с северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду, а при порывах — до 14 метров в секунду.

Днем столбик термометра будет колебаться от -1 до +4 градусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24