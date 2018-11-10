В Саратовской области суббота будет холодной и ветреной
Также возможен мокрый снег
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10 ноября, в субботу, на территории Саратоской области ожидается пасмурная погода с прояснениями.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси.
Также вероятен слабый туман. Ветер будет деть с северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду, а при порывах — до 14 метров в секунду.
Днем столбик термометра будет колебаться от -1 до +4 градусов.