В Саратовской области суббота будет холодной и ветреной

СЕГОДНЯ 08:01 2018-11-10T08:01:59+03:00

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10 ноября, в субботу, на территории Саратоской области ожидается пасмурная погода с прояснениями.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси.

Также вероятен слабый туман. Ветер будет деть с северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду, а при порывах — до 14 метров в секунду.

Днем столбик термометра будет колебаться от -1 до +4 градусов.