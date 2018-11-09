2018-11-09T20:25:47+03:00
Происшествия

На улице Антонова произошло сразу два ДТП

Столкнулись два ВАЗа и две иномарки
Юлия Кекова
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Фото Юлия КековаФото Юлия Кекова
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В Ленинском районе Саратова произошло два ДТП с участием отечественных авто и иномарок.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с места событий, на пересечении улиц Антонова и Бардина столкнулись ВАЗ-2115 и ВАЗ-2111, а также Toyota и Ford Focus.

Фото Юлия Кекова

Фото Юлия Кекова

В первом случае водители отечественных авто не признают вину и ждут сотрудников ГИБДД, а водители иномарок составляют европротокол.

Пострадавших нет, но движение затруднено, образовалась пробка.

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