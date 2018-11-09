На улице Антонова произошло сразу два ДТП

9 Нояб. 20:24 2018-11-09T20:25:47+03:00

Столкнулись два ВАЗа и две иномарки

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова произошло два ДТП с участием отечественных авто и иномарок.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с места событий, на пересечении улиц Антонова и Бардина столкнулись ВАЗ-2115 и ВАЗ-2111, а также Toyota и Ford Focus.

Фото Юлия Кекова

В первом случае водители отечественных авто не признают вину и ждут сотрудников ГИБДД, а водители иномарок составляют европротокол.

Пострадавших нет, но движение затруднено, образовалась пробка.