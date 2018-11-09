На улице Антонова произошло сразу два ДТП
Столкнулись два ВАЗа и две иномарки
Фото Юлия Кекова
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В Ленинском районе Саратова произошло два ДТП с участием отечественных авто и иномарок.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с места событий, на пересечении улиц Антонова и Бардина столкнулись ВАЗ-2115 и ВАЗ-2111, а также Toyota и Ford Focus.
Фото Юлия Кекова
В первом случае водители отечественных авто не признают вину и ждут сотрудников ГИБДД, а водители иномарок составляют европротокол.
Пострадавших нет, но движение затруднено, образовалась пробка.