Панков: Нужно сказать «спасибо» Володину за решение вопросов, которые не решались годами

9 Нояб. 19:45 2018-11-09T19:46:08+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал пост в телеграм-канале «Пара слов».

- Нельзя не отметить решение Володиным острых дорожных проблем нашей области. Причем, речь идет именно о строительстве новых дорог. Все знают проблему многочасовых пробок у железнодорожного переезда на станции Сенная. Иногда мне казалось, что эта пробка равноценна той, какая была на Крымский паром до возведения моста. И вот в 2019 году будет выделено финансирование на строительство объездного пути.

Кстати, в Вольском районе Володин реализует еще один проект, который улучшит качество жизни тысяч людей. Это продолжение пешеходной зоны и реконструкция набережной. Что позволит создать единую благоустроенную зону от парка (также реконструированного по проекту спикера) до набережной.

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Все перечисленные темы касаются моего избирательного округа, людей, проживающих там. Много раз слышал слова благодарности Володину от жителей. Конечно, нужно сказать ему спасибо за решение вопросов, многие из которых, замечу, не решались годами. Здесь уместно привести слова Дмитрия Аяцкова. Дословно он мне сказал так: «При наличии такого финансирования в те годы область точно бы входила в пятерку первых», — написал Николай Панков.