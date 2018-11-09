2018-11-09T19:23:14+03:00
Происшествия

В Саратове на пожаре частного дома сгорели три человека

На месте происшествия работают следователи регионального следственного комитета
Тимур Гадеев
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Сегодня в Саратове на месте сгоревшего частного дома найдено три трупа. Следственным отделом по Заводскому району проводится доследственная проверка.

- По предварительным данным, 9 ноября 2018 года в вечернее время в пожарную службу поступило сообщение о возгорании частного жилого домовладения, расположенного по четвертому Саликамскому проезду города Саратова. После тушения огня в доме обнаружены тела троих человек со следами термического воздействия, – рассказали «КП-Саратов» в областном следственном комитете.

Сейчас на месте пожара следователями СК проводится осмотр места происшествия. Задача следователей - установить все обстоятельства происшествия, в том числе личности погибших. После завершения следственных мероприятий будет назначена пожарно-техническая экспертиза для определения причины возгорания, а также судебно-медицинские экспертизы с целью установления причины смерти людей.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения: 16 человек личного состава и 5 единиц техники.

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