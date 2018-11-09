2018-11-09T17:00:09+03:00
Недвижимость

Дом ЖСК «Согласие» в Энгельсе прекратил достройку

Дольщики не хотят продавать пустые квартиры в своем доме
Александр Уриевский
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На совещании по обманутым дольщикам обсудили ситуацию с проблемными домами в Энгельсе.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», глава Энгельсского района Александр Стрелюхин заявил, что дом ЖСК «Согласие» пока прекратил достройку. Это связано с тем, что дольщики не хотят продавать пустые квартиры в своем доме.

- То есть дом не будет сдан в этом году? — спросил спикер Облдумы Иван Кузьмин, который провел совещание.

- У них есть ресурс — 21 не проданная квартира и 400 метров встроенных коммерческих помещений, они принадлежат ЖСК. Они не хотят их продавать. При этом, сейчас им надо собрать по четыре тысячи рублей с квадратного метра жилья, чтобы дом достроить. А если продать пустую недвижимость, то докладывать нужно по тысяче рублей на метр. И тогда все очень быстро достроят, — объяснил Стрелюхин

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