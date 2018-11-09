Панков попросил прокуратуру контролировать ситуацию с ЖСК «Строитель»

СЕГОДНЯ 16:55 2018-11-09T16:56:09+03:00

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Депутат Госдумы Николай Панков опубликовал очередной пост в телеграм-канале «Пара слов». Он осветил один из проблемных домов Саратова.

- По ЖСК «Строитель» затянулась передача документов новому председателю. Вынуждены были по этому вопросу провести совещание в прокуратуре. Спасибо за поддержку областному прокурору Филипенко, дано поручение Волжской прокуратуре. В ближайшее время, утверждают, процесс будет завершён. Попросил прокуратуру не снимать этот вопрос с контроля, от него напрямую зависит достройка проблемного объекта и получение квартир дольщиками, — сообщил Николай Панков.