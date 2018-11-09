2018-11-09T16:48:00+03:00
Происшествия

В Энгельсе женщина до смерти забила палкой ревнивого сожителя

Она ушла к другому, но вернулась к прежнему возлюбленному
Дарья Вострикова
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В отношении 49-летней жительницы Энгельса возбуждено уголовное дело за причинение по неосторожности смерти 46-летнему мужчине.

- По версии следствия, с сентября 2018 года пара жила в заброшенном здании на улице Вокзальная. Но через месяц нашла себе нового кавалера, а потом опять вернулась к проверенному варианту. Из-за этого 4 ноября пара поссорилась. Женщина не смогла выразить свое мнение словами и принялась избивать возлюбленного деревянной палкой, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СК РФ.

Злоумышленница вместе с новым ухажером обнаружили мертвое тело уже на следующий день, о чем поспешили сообщить в правоохранительные органы.

Причастность женщины к убийству установила полиция. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.

Судебно-медицинское исследование подтвердило, что смерть мужчины наступила из-за тупой травмы головы. Полиции предстоит выяснить, как именно все произошло. Прокуратура взяла расследование на контроль.

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