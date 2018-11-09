Мэр Саратова возмутился необходимостью достраивать проблемные дома за счет бюджета
Михаил Исаев возмутился необходимостью достраивать проблемные дома за счет бюджета.
На заседании по проблемам дольщиков мэр Саратова Михаил Исаев не смог больше сдерживать недовольство по поводу того, что все проблемы долгостроев вынужден решать городской бюджет, а кто-то из «дольщиков» на этом погреет руки и заработает.
Критической точкой стало обсуждение долгостроя «Автодом» на улице Верхняя. Там 45 квартир, 12 из которых принадлежит застройщику Якубовичу.
- Почему мы должны оплачивать за все компенсационными участками, за счет бюджета, а кое-кто сидит и ждет достройки дома, чтобы потом вести бизнес, продавая квартиры. У нас три таких дома — Росток, БИОС еще. Почему мы не видим заявлений в правоохранительные органы от дольщиков этих домов в отношении таких бизнесменов? Что получается, они тоже в доле? — возмущенно заявил Исаев.
Застройщик Якубович заметил, что все эти квартиры ему не принадлежат, они в залоге у банка, а тот участие в стройке не принимает.
- Поэтому я обратился к мэрии с просьбой найти подрядчика и помочь, — сказал Якубович.
- Я очень проникся вашей просьбой, — ответил Исаев, заявив, что он такие схемы работы не воспринимает.
Депутат Николай Панков предложил правоохранителям обратить внимание на эту ситуацию, и проверить работу выходцев из минстроя, которые сейчас работают в сфере строительства. Напомним, Якубович работал в правительстве Саратовской области на должности главы комитета капстроительства.
- Да, они точно все эти схемы знают, — отметил председательствующий на заседании спикер облдумы Иван Кузьмин.
- А может быть, они сами эти схемы и разрабатывали, — предположил Панков.
Михаил Исаев возмутился необходимостью достраивать проблемные дома за счет бюджета.