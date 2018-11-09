Мэр Саратова возмутился необходимостью достраивать проблемные дома за счет бюджета

СЕГОДНЯ 16:26 2018-11-09T16:26:02+03:00

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На заседании по проблемам дольщиков мэр Саратова Михаил Исаев не смог больше сдерживать недовольство по поводу того, что все проблемы долгостроев вынужден решать городской бюджет, а кто-то из «дольщиков» на этом погреет руки и заработает.

Критической точкой стало обсуждение долгостроя «Автодом» на улице Верхняя. Там 45 квартир, 12 из которых принадлежит застройщику Якубовичу.

- Почему мы должны оплачивать за все компенсационными участками, за счет бюджета, а кое-кто сидит и ждет достройки дома, чтобы потом вести бизнес, продавая квартиры. У нас три таких дома — Росток, БИОС еще. Почему мы не видим заявлений в правоохранительные органы от дольщиков этих домов в отношении таких бизнесменов? Что получается, они тоже в доле? — возмущенно заявил Исаев.

Застройщик Якубович заметил, что все эти квартиры ему не принадлежат, они в залоге у банка, а тот участие в стройке не принимает.

- Поэтому я обратился к мэрии с просьбой найти подрядчика и помочь, — сказал Якубович.

- Я очень проникся вашей просьбой, — ответил Исаев, заявив, что он такие схемы работы не воспринимает.

Депутат Николай Панков предложил правоохранителям обратить внимание на эту ситуацию, и проверить работу выходцев из минстроя, которые сейчас работают в сфере строительства. Напомним, Якубович работал в правительстве Саратовской области на должности главы комитета капстроительства.

- Да, они точно все эти схемы знают, — отметил председательствующий на заседании спикер облдумы Иван Кузьмин.

- А может быть, они сами эти схемы и разрабатывали, — предположил Панков.