В Саратове Сергея Кашева посадили на 9 лет за взятки от подчиненного

СЕГОДНЯ 16:15 2018-11-09T16:15:41+03:00

За три года он получил шесть миллионов рублей

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В Саратове вынесен приговор начальнику оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России Сергею Кашев.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР области, его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Как было установлено во время расследования, Кашев за период с 25 сентября 2014 года по 27 декабря 2017 года получал от своего подчиненного взятки. За это он попустительствовал ему по службе. Общая сумма полученных средств составила 6 млн рублей.

Задержан Кашев был 27 декабря 2017 года во время получения очередного «транша» в сумме 150 тыс. рублей. Его задержали сотрудники УФСБ.

Во время расследования на имущество суммой 4,5 млн рублей был наложен арест.

Хотя Кашев не признал свою вину, суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу 6 млн рублей, четырехлетнему запрету занимать должности в правоохранитель6ных органах. Также гон был лишен специального звания полковника полиции и государственных наград.