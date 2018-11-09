Жители трех районов Саратова остались без воды

СЕГОДНЯ 15:43 2018-11-09T15:43:32+03:00

Она вернется около полуночи

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В Саратове сегодня, 9 ноября, без холодной воды остались жители Октябрьского, Заводского и Фрунзенского района.

- Краны пересохли у жителей более двадцати улиц города, — сообщили «КП-Саратов» в компании ООО «КВС». Это, в частности, Новоузенская Шелковичная, Миротворцева, 2, 3, 4-й Комсомольский проезды, 2-я Садовая и другие.

Вода вернется ориентировочно около полуночи, когда закончится ремонт водопровода.