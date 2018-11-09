Дом ЖСК «Возрождение» в Балакове могут достроить к концу года

СЕГОДНЯ 15:39 2018-11-09T16:31:12+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» пост, посвященный сегодняшнему совещанию по проблеме обманутых дольщиков.

- Очередное заседание рабочей группы по дольщикам проходит в пятницу. Глава Балаковского района Соловьев рассказал ситуацию по дому ЖСК «Возрождение». Работа идет активно, все говорит о том, что до 1 декабря основной объем работ можно завершить. Сдать до конца года четыре подъезда, чтобы люди получили свои квартиры. Еще в марте там был котлован. Хорошо, когда слаженно идет работа и каждый эффективно выполняет свои обязательства в рамках рабочей группы, созданной Володиным. И есть ответственный застройщик. Что касается Минстроя, если уж не помогает, то хотя бы надо вовремя уточнять дорожные карты и не путаться в процентах, — считает Николай Панков.