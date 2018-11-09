2018-11-09T15:25:03+03:00
Общество

Обманутых дольщиков будут собирать в правительстве Саратовской области по пятницам

Сегодня рассмотрят ситуацию с почти достроенными домами
Александр Уриевский
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В эти минуты в правительстве Саратовской области проходит заседаний рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков.

Ведет заседание спикер областной думы Иван Кузьмин, так как губернатор Валерий Радаев находится в Казахстане на Международном форуме. Запланировано рассмотрение достройки домов, сдача которых запланирована до конца 2018 года.

Как рассказали корреспонденту «КП-Саратов» в пресс-службы губернатора, отныне заседания рабочей группы по дольщикам, проходившие по понедельникам, планируется перенести на пятницы.

С докладами по готовности домов к сдаче планируют выступить главы Саратова, Балаковского и Энгельсского района.

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