Турбазу «Волга» в Саратовском районе закрыли на пять суток

СЕГОДНЯ 15:17 2018-11-09T15:17:37+03:00

Предприятие наказали за ограничение доступа к реке

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В Саратовской области приставы приостановили деятельность базы отдыха.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, речь идет об АО «Туристическая база «Волга».

Организацию признали виновной в нарушении природоохранного законодательства в связи с ограничением доступа граждан к водному объекту.

Представитель прокуратуры осмотрел земельный участок и установил, что жители действительно не могут подойти к реке.

В связи с этим Саратовский районный суд приостановил де6ятельность турбазы на пять суток.