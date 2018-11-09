В Саратове женщина завязала с алкоголем и через месяц выпала из окна
Трагедия произошла на улице Радищева
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В Саратове 36-летняя женщина выпала из окна третьего этажа на улице Радищева.
- По предварительным данным, горожанка жила с матерью и младшей сестрой. Ее знакомые заявили, что она любила выпить, но за месяц до трагедии уняла свою тягу к спиртному, — сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».
О происшествии экстренные службы известили очевидцы, которые обнаружили тело женщины на асфальте.
На место событий прибыли следователи полиция и службы спасения. Обстоятельства трагедии устанавливаются.