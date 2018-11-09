2018-11-09T14:32:36+03:00
Общество

Николай Панков: Если на кону деньги, значит, помыслы их были нечисты

Депутат Госдумы продолжает следить за ситуацией со складами Рейнеке
Екатерина Семенова
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Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» поблагодарил общественность, СМИ и блогеров за неравнодушие к судьбе уникального исторического наследия Саратова – провианских складов Рейнеке.

- Был на складах Рейнеке. Не думал, что столько блогеров и общественников придут поддержать мою позицию. Спасибо им. Минкульт области никого не прислал, тяжело нашим жителям с таким министерством. Даже не обозначил свою позицию. Может в доле? Дом перекрывает СМИ, платит им бабосы. Это хорошо, что наши журналисты заработают. Если на кону деньги, значит, помыслы их были нечисты, — пишет Николай Панков.

Напомним, вчера, телеграм-канал «Ничего личного» посвятил одну из публикаций ситуации со складами Рейнеке в Саратове.

- Кажется, саратовский депутат Госдумы Панков кое-кому серьезно наступил на хвост, раз уж его заказали так жестко, грубо и бесцеремонно приложить в одном из раскрученных федеральных телеграм-каналов. Выложенная им внутренняя переписка между структурами федерального минкульта и с АО «ДОМ.РФ» сделала явными темные делишки и кому-то серьезно спутала карты по прихватизации объекта культурного наследия. Интересанты этой аферы, как только запахло жареным, стали ретироваться, искать оправданий и перешли к тактике нападения и обвинили самого Панкова в своих же грехах. Себя они, конечно, не афишируют. Но в выложенных сканах некоторые фигуранты этой аферы указаны пофамильно. Получившаяся огласка сделала невозможной задуманную махинацию и кое-кого лишила гешефта. Вот и наехали.

Подобные накаты обычно страдают алогичностью и слабой аргументацией. Этот случай — не исключение. В вину Панкову совершенно некстати ставится то, что склады Рейнеке много лет не восстанавливаются. Хотя эта забота областной власти, а с недавних пор — и федерального минкульта. Депутат просто оказался неравнодушен к тому, что хотели сотворить.

Явного гешефта Панков лишил и тех, на кого рассчитывали «инвесторы», когда столкнутся с необходимостью исключения памятника архитектуры из реестра и получения разрешения на застройку. Так что обвинения в сговоре с местными чиновниками тоже мимо.

Информацию, выложенную Панковым, подхватили как «горячую» все саратовские СМИ вне зависимости от их аффилированных и таким образом поддержали депутата и встали на защиту памятника.

И, наконец, последний «убийственный» аргумент о том, что некие «компетентные органы» (надо полагать, ДОМ.РФ?) готовы заняться поиском инвесторов для реставрации, но Панков им мешает, — сообщает телеграм-канал «Ничего личного».

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