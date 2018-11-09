В Казахстане на Международном форуме раздают саратовские калачи
Президент Владимир Путин также осмотрел стенд Саратовской области
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Президент России Владимир Путин посетил стенд Саратовской области на Международном форуме в Казахстане.
Масштабное мероприятие посвящено межрегиональному сотрудничеству и развитию туризма, сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора Саратовской области, который входит в состав российской делегации.
Во время осмотра саратовского стенда Владимиру Путину рассказали о туристическом потенциале области, достопримечательностях и народных промыслах.
В качестве сувениров посетители получают миниатюрный саратовский калач. Также на стенде представлена продукция пищевых предприятий и играет саратовская гармошка.