2018-11-09T14:09:02+03:00
Общество

В Казахстане на Международном форуме раздают саратовские калачи

Президент Владимир Путин также осмотрел стенд Саратовской области
Екатерина Семенова
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Президент России Владимир Путин посетил стенд Саратовской области на Международном форуме в Казахстане.

Масштабное мероприятие посвящено межрегиональному сотрудничеству и развитию туризма, сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора Саратовской области, который входит в состав российской делегации.

Во время осмотра саратовского стенда Владимиру Путину рассказали о туристическом потенциале области, достопримечательностях и народных промыслах.

В качестве сувениров посетители получают миниатюрный саратовский калач. Также на стенде представлена продукция пищевых предприятий и играет саратовская гармошка.

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