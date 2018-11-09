2018-11-09T13:40:57+03:00
Спорт

«Протон-Саратов» проводит пресс-конференцию

Руководство команды готово открыть ее состав
Екатерина Семенова
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Женский волейбольный клуб «Протон-Саратов» сегодня, 9 ноября, проведет пресс-конференцию.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, мероприятие состоится в ФОК «Звездный» на Большой Затонской, 3«б» в 18:30.

В качестве спикеров приглашены главный тренер клуба «Протон-Саратов» Юрий Маричев, председатель областной федерации волейбола Анатолий Годаль, капитан команды «Протон-Саратов» Анастасия Маркова. Они ответят на вопросы о комплектовании команды, подготовке к стартовому туру Открытого чемпионата России 201/-19, перспективах развития клуба, а также волейбола в России в целом.

Первая домашняя игра команды «Протон-Саратов» состоится 11 ноября в 18:00 в ФОК «Звездный». Вход свободный.

Напомним, команда «Протон-Саратов» была создана в сентябре текущего года. Теперь она планирует выступать в Супер-лиге вместо «Протон-БАЭС». Однако руководство уже долгое время отказывалось называть состав команды

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