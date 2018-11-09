2018-11-09T12:33:11+03:00
Происшествия

Энгельсская полиция поймала подростка-наркокурьера

В отделе у него изъяли готовые «закладки»
Дарья Вострикова
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Полиция поймала 17-летнего подростка, который делал закладки в Энгельсе.

- По версии следствия, молодой человек приобрел наркотик утром 8 ноября. Он уже успел сделать несколько «закладок», которые планировал продавать через интернет. Во время задержания у него изъяли еще несколько свертков с наркотиками, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СК РФ.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело. Полицейским предстоит выяснить что толкнуло парня на преступление и как все происходило.

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