2018-11-09T11:55:17+03:00
Общество

Погибших в Чечне саратовских полицейских наградили Орденами мужества посмертно

Также открыли бюсты героев на Аллее мужества
Тимур Гадеев
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Саратове открыли бюсты погибшим героям полицииВ Саратове открыли бюсты погибшим героям полицииФото: Тимур Гадеев
Изменить размер текста:

Сегодня на плацу ГУ МВД по Саратовской области на аллее мужества были открыты бюсты старшим сержантам полиции Владимиру Горскову и Кайрату Рахметову, погибшим при отражении награждения на прихожан храма архангела Михаила в Грозном.

- В церемонии участвовали члены областной и городской власти, родственники погибших полицейских религиозные деятели и другие, — сообщил с места церемонии корреспондент «КП-Саратов».

Кроме того погибших полицейских Горскова и Рахметова посмертно наградили Орденами мужества. Награды передали отцам героев.

После церемонии открытия бюстов прошло награждение отличившихся полицейских. А завершилось мероприятие возложением цветов, торжественным маршем и праздничным концертом.

. Фото: Тимур Гадеев

.Фото: Тимур Гадеев

Фото: Тимур Гадеев

В Саратове открыли бюсты погибшим в Чечне полицейским.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовцев пригласили заключить брак ночью
Энгельсская полиция поймала подростка-наркокурьера
Под Саратовом 67-летний педофил ответит за растление 9-летнего ребенка
Сторож из Михайловки заколол друга ножом в пылу ссоры
Житель Гавриловки пострадал на пожаре в частном доме
Вчера в Пугачеве сбили двух пешеходов
В Саратове возложили цветы к мемориалу полицейским
Панков о складах Рейнеке: Важно, чтобы никакие решения не принимались за спинами людей
Жители Булгаковки продали 20 кг лома из чужого сарая ради двух бутылок водки
С предпринимателя из Ртищево взыщут 287 млн рублей из-за отсутствия лицензии
Житель Елшанки ударил сожительницу топором по голове
«ЭнергосбыТ Плюс»: начисление платы за отопление ведется по показаниям приборов учета
Вчера в Саратовской области горели два частных дома
Из Саратовской области запретили вывозить тысячу тонн зараженной пшеницы
Депутат Панков готов вместе с саратовцами отстоять склады Рейнеке
Николай Панков проверяет склады Рейнеке в Саратове