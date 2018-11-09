Погибших в Чечне саратовских полицейских наградили Орденами мужества посмертно
Сегодня на плацу ГУ МВД по Саратовской области на аллее мужества были открыты бюсты старшим сержантам полиции Владимиру Горскову и Кайрату Рахметову, погибшим при отражении награждения на прихожан храма архангела Михаила в Грозном.
- В церемонии участвовали члены областной и городской власти, родственники погибших полицейских религиозные деятели и другие, — сообщил с места церемонии корреспондент «КП-Саратов».
Кроме того погибших полицейских Горскова и Рахметова посмертно наградили Орденами мужества. Награды передали отцам героев.
После церемонии открытия бюстов прошло награждение отличившихся полицейских. А завершилось мероприятие возложением цветов, торжественным маршем и праздничным концертом.
.Фото: Тимур Гадеев
Фото: Тимур Гадеев
В Саратове открыли бюсты погибшим в Чечне полицейским.