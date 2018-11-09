Сторож из Михайловки заколол друга ножом в пылу ссоры

СЕГОДНЯ 11:43 2018-11-09T11:56:40+03:00

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Сторож из Михайловки ответит перед судом за убийство приятеля.

- Установлено, что 30 августа сельчанин распивал спиртное на работе со своим 33-летним другом. Вспыхнувший конфликт вынудил злоумышленника выгнать гостя на улицу. Мужчина колотил по забору и просился обратно. Рассвирепевший преступник схватился за нож, вышел из сторожки и начал наносить удары настойчивому гостю, пока тот не успокоился навсегда, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СК РФ.

Когда злоумышленник понял что натворил, он спрятал бездыханное тело в ближайших камышах. Труп мужчины обнаружил в этот же день полицейский, который разыскивал его по заявлению родственников.

Судебно-медицинская экспетиза подтвердила, что сельчанин умер из-за множественных проникаюших колото-резаных ранений груди, шеи и живота.

Убийца признал свою вину еще до окончания расследования. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд.