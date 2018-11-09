2018-11-09T11:41:40+03:00
Происшествия

Житель Гавриловки пострадал на пожаре в частном доме

Сельчанин госпитализирован в больницу
Дарья Вострикова
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Сегодня, 9 ноября, на пожаре в частном доме в поселке Гавриловка Балтайского района Саратовской области пострадал 33-летний мужчина.

- Сельчанина госпитализировали с отравлением продуктами горения. Сигнал о возгорании поступил на пульт оперативного дежурного в 05:36. Огонь охватил кровлю и потолочное перекрытие дома на площади 64 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального МЧС.

С пламенем справились семь огнеборцев на трех единицах техники.

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