Житель Гавриловки пострадал на пожаре в частном доме

СЕГОДНЯ 11:35 2018-11-09T11:41:40+03:00

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Сегодня, 9 ноября, на пожаре в частном доме в поселке Гавриловка Балтайского района Саратовской области пострадал 33-летний мужчина.

- Сельчанина госпитализировали с отравлением продуктами горения. Сигнал о возгорании поступил на пульт оперативного дежурного в 05:36. Огонь охватил кровлю и потолочное перекрытие дома на площади 64 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального МЧС.

С пламенем справились семь огнеборцев на трех единицах техники.